Таскомбанк и НБУ продолжают рассказывать, как не попасть на мошеннические схемы! — Finance.ua

Таскомбанк и НБУ продолжают рассказывать, как не попасть на мошеннические схемы!

tascombank.ua

Мошенники не только звонят по телефону, но и рассылают вредоносные ссылки. Сначала думайте — потом кликайте!

Не переходите по ссылкам от незнакомцев! И если получили ссылку от друга, также не спешите на него кликать, ведь мошенники могли получить доступ к его аккаунту. Сначала позвоните другу и спросите, действительно ли ссылка от него.

Если все же необходимо перейти на сайт компании, адрес которого вы получили в ссылке, то лучше введите в поисковике название необходимого сайта и только тогда переходите на вебресурс.

Зачем мошенники рассылают вредоносные ссылки? Для заражения устройств вирусом или угона персональных данных, секретных карточных реквизитов для дальнейшего присвоения денег.

Куда могут мошенники отправить вредоносную ссылку? Это могут быть: мессенджер, SMS, e-mail.

Как поступить, если поняли, что ваш компьютер заражен вирусом?

Зафиксировать подозрительные факты работы устройства (фото, видео).

Выключить интернет, но не выключать компьютер без совета специалистов.

Обратиться к экспертам за помощью.

Если понимаете, как действовать без специалистов и владеете базовыми знаниями:

загрузите ПК в безопасном режиме;

проверьте систему антивирусными сканерами;

измените или обновите операционную систему.

Больше информации на #ШахрайГудбай: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/

Если попали в руки мошенника, звоните по телефону на горячую линию Киберполиции: 0 800 505 170

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