Тарифы на электроэнергию: как изменятся до октября (постановление Кабмина) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Тарифы на электроэнергию: как изменятся до октября (постановление Кабмина)

Сегодня 08:03Личные финансы
1
Президент Владимир Зеленский сообщал, что тарифы на электроэнергию для населения в Украине не будут повышать минимум полгода.
Кабинет Министров принял соответствующее постановление от 16 апреля 2022 г. № 453 и продолжил возложение специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов с 30 апреля по 31 октября 2022 года.
Действие фиксированных тарифов также продлено.
Согласно постановлению, фиксированные тарифы на электроэнергию будут действовать до 31 октября 2022:
  • до 250 кВтч (включая весь объем потребления) — 1,44 гривны за 1 кВтч (с НДС);
  • свыше 250 кВтч (за весь объем потребления) — 1,68 гривны за 1 кВтч (с НДС).
Ранее Вододимир Кличко сообщил, что Киев оставит тарифы на горячую воду и тепловую энергию на ее приготовление на уровне прошлого отопительного сезона до 31 мая.
Он напомнил, что городским властям удалось сдержать тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021-2022 годов, несмотря на значительный рост затрат на производство этих услуг.

Справка Finance.ua:

  • В Украине изменят правила расчета платежей за воду из-за большого количества беженцев, покинувших свои дома и не снимающих показания со счетчиков.
  • Изменения в методике. В этот период ведомство будет применять методику распределения между потребителями объемов потребленных в помещении коммунальных услуг, которые учитывают особенности ее применения во время войны.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.