Тарифы на электроэнергию: как изменятся до октября (постановление Кабмина) — Finance.ua

Тарифы на электроэнергию: как изменятся до октября (постановление Кабмина)

Сегодня 08:03 — Личные финансы

Президент Владимир Зеленский сообщал , что тарифы на электроэнергию для населения в Украине не будут повышать минимум полгода.

Кабинет Министров принял соответствующее постановление от 16 апреля 2022 г. № 453 и продолжил возложение специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов с 30 апреля по 31 октября 2022 года.

Действие фиксированных тарифов также продлено.

Согласно постановлению, фиксированные тарифы на электроэнергию будут действовать до 31 октября 2022:

до 250 кВтч (включая весь объем потребления) — 1,44 гривны за 1 кВтч (с НДС);

свыше 250 кВтч (за весь объем потребления) — 1,68 гривны за 1 кВтч (с НДС).

Ранее Вододимир Кличко сообщил, что Киев оставит тарифы на горячую воду и тепловую энергию на ее приготовление на уровне прошлого отопительного сезона до 31 мая.

Он напомнил, что городским властям удалось сдержать тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021-2022 годов, несмотря на значительный рост затрат на производство этих услуг.

Справка Finance.ua:

В Украине изменят правила расчета платежей за воду из-за большого количества беженцев, покинувших свои дома и не снимающих показания со счетчиков.

Изменения в методике. В этот период ведомство будет применять методику распределения между потребителями объемов потребленных в помещении коммунальных услуг, которые учитывают особенности ее применения во время войны.

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