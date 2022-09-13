«Тарифная комиссия» возобновит внеплановые выездные проверки — Finance.ua

«Тарифная комиссия» возобновит внеплановые выездные проверки
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует возобновить выездные внеплановые проверки лицензиатов.
Об этом на брифинге заявила член НКРЭКУ Ольга Бабий.
«Сначала нам возобновили внеплановые невыездные проверки. Сейчас возобновили плановые проверки, и на прошедшем заседании комиссии утвержден план-график проверок. В ближайшее время будут возобновлены внеплановые выездные проверки», — сказала Бабий.
Она отметила, что сейчас под проверки не попадают шесть областей, в которых ведутся активные боевые действия, однако на остальной территории Украины НКРЭКУ осуществляет свои полномочия по контролю за лицензиатами.
Как сообщалось, 9 сентября НКРЭКУ закрепила решение о возобновлении плановых проверок за соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, законодательства в этих сферах и лицензионных условий.
Внеплановые невыездные проверки регулятор возобновил в мае.
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