Тариф на электроэнергию от поставщика «последней надежды» возрастет с 1 января — Finance.ua

Тариф на электроэнергию от поставщика «последней надежды» возрастет с 1 января Сегодня 05:05 — Личные финансы

Тариф на электроэнергию от поставщика «последней надежды» возрастет с 1 января

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 27 декабря приняла постановление об установлении тарифа на услуги поставщика «последней надежды» (ППН) на первый квартал 2023 года. Цена с 1 января 2023 года составит 517,04 грн/МВт∙ч (без НДС).

Об этом свидетельствует документ на сайте НКРЭКУ.

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«Тариф на услуги поставщика «последней надежды» на расчетный период определяется и устанавливается НКРЭКУ на основании данных о фактических ценах на электрическую энергию на рынке «на сутки вперед» за первые 2 месяца базового периода, которые определяются ГП «Оператор рынка», — говорится в пояснении к постановлению.

Регулятор отмечает, что указанный тариф не превышает пятикратный размер среднего арифметического значения тарифов на услуги ППН.

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УБР По материалам:

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