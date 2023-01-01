Тариф на электроэнергию от поставщика «последней надежды» возрастет с 1 января — Finance.ua
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Тариф на электроэнергию от поставщика «последней надежды» возрастет с 1 января

Личные финансы
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Тариф на электроэнергию от поставщика «последней надежды» возрастет с 1 января
Тариф на электроэнергию от поставщика «последней надежды» возрастет с 1 января
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 27 декабря приняла постановление об установлении тарифа на услуги поставщика «последней надежды» (ППН) на первый квартал 2023 года. Цена с 1 января 2023 года составит 517,04 грн/МВт∙ч (без НДС).
Об этом свидетельствует документ на сайте НКРЭКУ.
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«Тариф на услуги поставщика «последней надежды» на расчетный период определяется и устанавливается НКРЭКУ на основании данных о фактических ценах на электрическую энергию на рынке «на сутки вперед» за первые 2 месяца базового периода, которые определяются ГП «Оператор рынка», — говорится в пояснении к постановлению.
Регулятор отмечает, что указанный тариф не превышает пятикратный размер среднего арифметического значения тарифов на услуги ППН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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