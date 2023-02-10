Таможенники в январе изъяли предметов на 18,4 млн грн (инфографика) — Finance.ua

Таможенники в январе изъяли предметов на 18,4 млн грн (инфографика) Сегодня 07:44 — Криминал

Таможенники в январе изъяли предметов на 18,4 млн грн (инфографика)

В январе 2023 года на таможнях была конфискована валюта почти на 4,5 млн грн. В общей сложности таможенники выявили нарушений на 166 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

«За январь 2023 года таможни Гостаможслужбы выявили 701 нарушение таможенных правил на сумму 166 млн грн. Изъяты предметы правонарушений на сумму свыше 18,4 млн грн», — сказано в сообщении.

Что было изъято:

промышленных товаров на 7 млн грн;

продовольственных товаров и сельхозпродукции на 6,5 млн грн;

валюты почти на 4,5 млн грн;

транспортных средств почти на 1,4 млн грн.

Инфографика: Государственная таможенная служба

«Непосредственно таможнями рассмотрено 197 дел о нарушении таможенных правил. Применено административное взыскание в виде штрафа на сумму почти 11,8 млн грн.», — добавляют таможенники.

На рассмотрение в суд таможнями передано 336 дел о нарушении таможенных правил на сумму 127 млн грн. По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 70,9 млн гривен.

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