Таможенники в январе изъяли предметов на 18,4 млн грн (инфографика) — Finance.ua
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Таможенники в январе изъяли предметов на 18,4 млн грн (инфографика)

Криминал
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Таможенники в январе изъяли предметов на 18,4 млн грн (инфографика)
Таможенники в январе изъяли предметов на 18,4 млн грн (инфографика)
В январе 2023 года на таможнях была конфискована валюта почти на 4,5 млн грн. В общей сложности таможенники выявили нарушений на 166 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
«За январь 2023 года таможни Гостаможслужбы выявили 701 нарушение таможенных правил на сумму 166 млн грн. Изъяты предметы правонарушений на сумму свыше 18,4 млн грн», — сказано в сообщении.
Что было изъято:
  • промышленных товаров на 7 млн грн;
  • продовольственных товаров и сельхозпродукции на 6,5 млн грн;
  • валюты почти на 4,5 млн грн;
  • транспортных средств почти на 1,4 млн грн.
Инфографика: Государственная таможенная служба
Инфографика: Государственная таможенная служба
«Непосредственно таможнями рассмотрено 197 дел о нарушении таможенных правил. Применено административное взыскание в виде штрафа на сумму почти 11,8 млн грн.», — добавляют таможенники.
На рассмотрение в суд таможнями передано 336 дел о нарушении таможенных правил на сумму 127 млн грн. По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму свыше 70,9 млн гривен.

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По материалам:
Finance.ua
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