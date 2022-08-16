Таможенники с начала года выявили нарушений на сумму 2,1 млрд грн — Finance.ua

Таможенники с начала года выявили нарушений на сумму 2,1 млрд грн 16.08.2022, 02:24 — Казна и Политика

Таможенники с начала года выявили нарушений на сумму 2,1 млрд грн

В январе-июле 2022 года работники Государственной таможенной службы Украины выявили 7070 нарушений таможенных правил на сумму 2,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба таможни в Facebook.

Изъяты предметы правонарушений на сумму более 440 млн грн. В частности:

промышленных товаров на 277,4 млн грн;

продовольственных товаров на 11,6 млн грн;

валюты почти на 126,4 млн грн;

транспортных средств почти на 25 млн грн.

Сотрудники таможни рассмотрели 7331 дело о нарушении и выписали штрафы на 276 млн грн. В суды было направлено 3644 дела на сумму 1,8 млрд грн.

По результатам разбирательства было наложено взыскание в виде конфискаций и штрафов на сумму более 1 млрд грн, что на 12% больше, чем в январе-июле 2021 года.

Инфографика: Гостаможслужба

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.