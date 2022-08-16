Таможенники с начала года выявили нарушений на сумму 2,1 млрд грн — Finance.ua
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Таможенники с начала года выявили нарушений на сумму 2,1 млрд грн

Казна и Политика
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Таможенники с начала года выявили нарушений на сумму 2,1 млрд грн
Таможенники с начала года выявили нарушений на сумму 2,1 млрд грн
В январе-июле 2022 года работники Государственной таможенной службы Украины выявили 7070 нарушений таможенных правил на сумму 2,1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба таможни в Facebook.
Изъяты предметы правонарушений на сумму более 440 млн грн. В частности:
  • промышленных товаров на 277,4 млн грн;
  • продовольственных товаров на 11,6 млн грн;
  • валюты почти на 126,4 млн грн;
  • транспортных средств почти на 25 млн грн.
Сотрудники таможни рассмотрели 7331 дело о нарушении и выписали штрафы на 276 млн грн. В суды было направлено 3644 дела на сумму 1,8 млрд грн.
По результатам разбирательства было наложено взыскание в виде конфискаций и штрафов на сумму более 1 млрд грн, что на 12% больше, чем в январе-июле 2021 года.
Инфографика: Гостаможслужба
Инфографика: Гостаможслужба

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По материалам:
Finance.ua
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