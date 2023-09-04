Таможенники изъяли камни в возрасте 407 миллионов лет — Finance.ua
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Таможенники изъяли камни в возрасте 407 миллионов лет

Криминал
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Таможенники изъяли камни в возрасте 407 миллионов лет
Таможенники изъяли камни в возрасте 407 миллионов лет, Фото: customs.gov.ua
Сотрудники Киевской таможни изъяли в международном почтовом отправлении четыре древних камня, на них сохранились отпечатки вымерших рыб.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
Таможенники заподозрили, что четыре камня, обнаруженные в отправлении из Киева, могут иметь давнее происхождение, поэтому направили их в Национальный научно-естественный музей НАН Украины для проведения экспертизы.
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Как определили эксперты, камни представляют собой плитки известного древнего красного песчаника с отпечатками вымершей панцирной рыбы. На двух образцах есть отпечатки одного панциря рыбы вида Stentiopelta pustulata. Третий образец тоже является фрагментом древней панцирной рыбы, вид которой пока еще определяется. Четвертый камешек — это просто обломок одного из образцов. Их место находки — Подолье, бассейн реки Днестр.
Специалисты музея определили, что все образцы представляют собой оригинальные отпечатки фосилий с двух сторон. Их геологический возраст составляет около 407 млн лет. Все они обладают культурной и научной ценностью как геологическое наследие. Кроме того, эксперты рекомендуют внести образцы в Государственный реестр национального культурного достояния, а также в Музейный фонд Украины.
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Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за рубеж требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было.
Относительно гражданина, отправлявшего редкие окаменелости за рубеж, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.
Палеонтологические ценности изъяты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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