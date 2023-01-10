Таиланд снова будет требовать от туристов сертификат вакцинации: новые правила въезда в страну — Finance.ua

Таиланд снова будет требовать от туристов сертификат вакцинации: новые правила въезда в страну Сегодня 04:47 — Мир

Таиланд снова будет требовать от туристов сертификат вакцинации: новые правила въезда в страну

Таиланд ужесточает на своих границах меры безопасности в связи с пандемией коронавируса. Путешественникам снова понадобятся сертификаты о полной вакцинации от COVID-19.

Как пишет ThaiPBS , в странах Азии фиксируют опасность роста заболевания COVID-19. На фоне актуальной ситуации власти Таиланда решили восстановить некоторые требования по пересечению границы, действовавшие с начала пандемии коронавируса.

Новые требования для въезда в Таиланд

Туристы, планирующие пересечь границу Таиланда, должны иметь сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении от COVID-19. Новые правила вступают в силу уже с сегодняшнего дня, 9 января, и будут действовать до 31 января. Правда, эти требования актуальны не для всех, а только для тех, кому исполнилось 18 лет.

Требования для иностранцев, которые будут направляться в Таиланд с 9 по 31 января

Путешественники, которым уже исполнилось18 лет, должны предъявить подтверждение полной вакцинации (по меньшей мере 2 дозы вакцины, при этом второй компонент вакцины должен быть получен по меньшей мере за 14 дней до въезда в страну) или справку от врача, подтверждающую выздоровление от коронавируса, полученную не позднее чем за 180 дней. Список вакцин, одобренных ВОЗ и Министерством общественного здравоохранения Таиланда, можно найти по ссылке.

Туристы без вакцинации должны предоставить письмо-обоснование от врача.

По прилете 5% пассажиров выборочно сдают ПЦР-тест.

Требования по вакцинации и страхованию не распространяются на владельцев тайских паспортов.

Требования вакцинации и страхования не распространяются на пассажиров, путешествующих транзитом. Они должны соблюдать требования страны назначения.

Туристам с симптомами COVID-19 рекомендовано пройти тестирование на коронавирус по прибытии.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Телеканал 24 По материалам:

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