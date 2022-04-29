Табачная компания Imperial Brands избавилась от российских активов — Finance.ua

Бронецкий — основной владелец компании «Бабилон», занимающийся дистрибуцией продукции, содержащей никотин. Наумов — владелец и гендиректор ООО «Резалт Консалтинг».
В марте Imperial Brands объявила об остановке работы в россии, в том числе производства на заводе в Волгограде. Затем компания начала переговоры о передаче бизнеса с российским юрлицом.
20 апреля компания сообщила, что передала бизнес российским инвесторам. Соглашение должен в ближайшее время согласовать местный регулятор. В связи с выходом из российского бизнеса Imperial Brands ожидала неденежное списание в размере 225 миллионов фунтов стерлингов.