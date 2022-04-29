Табачная компания Imperial Brands избавилась от российских активов — Finance.ua

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Табачная компания Imperial Brands избавилась от российских активов

Сегодня 05:10Фондовый рынок
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Табачная компания Imperial Brands избавилась от российских активовТабачная компания Imperial Brands избавилась от российских активов
Производитель сигарет под торговыми марками Davidoff, West, «Максим» компания Imperial Brands закончила владеть российскими дочерними структурами.
Об этом сообщает «Интерфакс».
С 27 апреля две структуры компании — «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг» и производственная компания «Империал Тобакко Волга» — принадлежат четырем физическим лицам.
По 30% долей в обеих компаниях принадлежат Александру Кобзеву и Константину Иванову, 28% у Сергея Бронецкого, 12% — у Александра Наумова.
Кобзев входил в совет директоров «Торговая компания «Мегаполис» — крупнейшего дистрибьютора сигарет. Иванов работал финансовым директором в «Дикси Групп».
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Бронецкий — основной владелец компании «Бабилон», занимающийся дистрибуцией продукции, содержащей никотин. Наумов — владелец и гендиректор ООО «Резалт Консалтинг».
В марте Imperial Brands объявила об остановке работы в россии, в том числе производства на заводе в Волгограде. Затем компания начала переговоры о передаче бизнеса с российским юрлицом.
20 апреля компания сообщила, что передала бизнес российским инвесторам. Соглашение должен в ближайшее время согласовать местный регулятор. В связи с выходом из российского бизнеса Imperial Brands ожидала неденежное списание в размере 225 миллионов фунтов стерлингов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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