Табачная компания Imperial Brands избавилась от российских активов — Finance.ua

Табачная компания Imperial Brands избавилась от российских активов

Сегодня 05:10 — Фондовый рынок

Табачная компания Imperial Brands избавилась от российских активов

Производитель сигарет под торговыми марками Davidoff, West, «Максим» компания Imperial Brands закончила владеть российскими дочерними структурами.

Об этом сообщает «Интерфакс»

С 27 апреля две структуры компании — «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг» и производственная компания «Империал Тобакко Волга» — принадлежат четырем физическим лицам.

По 30% долей в обеих компаниях принадлежат Александру Кобзеву и Константину Иванову, 28% у Сергея Бронецкого, 12% — у Александра Наумова.

Кобзев входил в совет директоров «Торговая компания «Мегаполис» — крупнейшего дистрибьютора сигарет. Иванов работал финансовым директором в «Дикси Групп».

Бронецкий — основной владелец компании «Бабилон», занимающийся дистрибуцией продукции, содержащей никотин. Наумов — владелец и гендиректор ООО «Резалт Консалтинг».

В марте Imperial Brands объявила об остановке работы в россии, в том числе производства на заводе в Волгограде. Затем компания начала переговоры о передаче бизнеса с российским юрлицом.

20 апреля компания сообщила, что передала бизнес российским инвесторам. Соглашение должен в ближайшее время согласовать местный регулятор. В связи с выходом из российского бизнеса Imperial Brands ожидала неденежное списание в размере 225 миллионов фунтов стерлингов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.