ІТ-сектор беларуси потерял более 10 000 работников с начала года — Finance.ua

ІТ-сектор беларуси потерял более 10 000 работников с начала года Сегодня 05:23 — Мир

ІТ-сектор беларуси потерял более 10 000 работников с начала года

В ІТ-секторе беларуси за июль из компаний ушли более 3000 человек — вдвое больше, чем в прошлом году. За семь месяцев уволившихся специалистов уже больше, чем за весь прошлый год.

Об этом пишет издание dev.by.

С учетом упавшего найма чистый отток кадров из ІТ с начала года уже превысил 10 000 человек.

«Такими темпами до конца года эта цифра может вырасти вдвое», — пишет издание.

С апреля численность уволенных специалистов из ІТ в беларуси стабильно держится выше 3000.

Пока что рекордным в этом году стал июнь: почти 3800. В июле уволилось на 18% меньше.

С начала года уволилось из компаний более 18 000 специалистов — вдвое больше, чем за январь — июль 2021 года. За весь прошлый год уволенных меньше (почти 17 000 человек), чем за семь месяцев этого года.

Так, чистый отток кадров за июль составил 2100 специалистов, за семь месяцев — 10 300.

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