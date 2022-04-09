Swedbank прекратит финансовые операции с россией и беларусью — Finance.ua
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Swedbank прекратит финансовые операции с россией и беларусью

Сегодня 17:48Фондовый рынок
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Группа Swedbank решила прекратить платежи в россию и беларусь и из этих стран.
Об этом сообщает российский «Интерфакс».
«Соблюдая все требования санкций Европейского союза и управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), группа Swedbank приняла решение прекратить все финансовые операции, где платежи проводятся в россию и беларусь или поступают из этих стран», — сообщила компания.
В Swedbank отметили, что могут применяться исключения для отдельных социально-общественных групп, т.е. клиентов, которые из этих стран получают платежи по пенсиям или выплатам.
Платежи в россию и беларусь будут возможны до 20 апреля включительно, платежи из этих стран — до 6 мая включительно.
Из-за войны россии против Украины итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo прекратила финансирование российских и белорусских контрагентов.

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По материалам: Finbalance
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