Swedbank прекратит финансовые операции с россией и беларусью — Finance.ua

Swedbank прекратит финансовые операции с россией и беларусью

Сегодня 17:48 — Фондовый рынок

Группа Swedbank решила прекратить платежи в россию и беларусь и из этих стран.

Об этом сообщает российский «Интерфакс».

«Соблюдая все требования санкций Европейского союза и управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), группа Swedbank приняла решение прекратить все финансовые операции, где платежи проводятся в россию и беларусь или поступают из этих стран», — сообщила компания.

В Swedbank отметили, что могут применяться исключения для отдельных социально-общественных групп, т.е. клиентов, которые из этих стран получают платежи по пенсиям или выплатам.

Платежи в россию и беларусь будут возможны до 20 апреля включительно, платежи из этих стран — до 6 мая включительно.

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