Связь будет возвращаться на освобожденные территории быстрее — утвержден План по восстановлению — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Связь будет возвращаться на освобожденные территории быстрее — утвержден План по восстановлению

Казна и Политика
22
Связь будет возвращаться на освобожденные территории быстрее — утвержден План по восстановлению
Связь будет возвращаться на освобожденные территории быстрее — утвержден План по восстановлению
Правительство утвердило План по восстановлению, согласно которому ремонтные бригады телеком-компаний будут отправляться на деоккупированные территории сразу после ГСЧС.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Теперь бригады телеком-компаний смогут ремонтировать инфраструктуру без задержек, так как правительство определило телекоммуникационную инфраструктуру приоритетом.
«Связь будет возвращаться на освободившиеся территории быстрее. Сразу после ВСУ и ГСЧС на деоккупированные территории отправляются ремонтные бригады телеком-компаний. Чтобы люди там снова были на связи, а жизнь и работа в городе оперативно восстанавливались», — отметила пресс-служба министерства.
В общей сложности с апреля операторы отстроили около 1400 разрушенных базовых станций в 400 населенных пунктах. А 80% освобожденных городов частично с Интернетом, отметили в Минцифры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.