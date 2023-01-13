Связь будет возвращаться на освобожденные территории быстрее — утвержден План по восстановлению Сегодня 12:38 — Казна и Политика

Связь будет возвращаться на освобожденные территории быстрее — утвержден План по восстановлению

Правительство утвердило План по восстановлению , согласно которому ремонтные бригады телеком-компаний будут отправляться на деоккупированные территории сразу после ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Теперь бригады телеком-компаний смогут ремонтировать инфраструктуру без задержек, так как правительство определило телекоммуникационную инфраструктуру приоритетом.

«Связь будет возвращаться на освободившиеся территории быстрее. Сразу после ВСУ и ГСЧС на деоккупированные территории отправляются ремонтные бригады телеком-компаний. Чтобы люди там снова были на связи, а жизнь и работа в городе оперативно восстанавливались», — отметила пресс-служба министерства.

В общей сложности с апреля операторы отстроили около 1400 разрушенных базовых станций в 400 населенных пунктах. А 80% освобожденных городов частично с Интернетом, отметили в Минцифры.

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