Сводный платежный баланс Украины в сентябре-2022 сведен с дефицитом $750 млн — Finance.ua

Сводный платежный баланс Украины в сентябре-2022 сведен с дефицитом $750 млн Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Дефицит сводного платежного баланса Украины в сентябре 2022 года составил $750 млн, что в 2,9 раза меньше дефицита в $2,2 млрд в сентябре прошлого года, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте.

По его данным, в сентябре-2022 профицит текущего счета платежного баланса составил $1,9 млрд против дефицита в $800 млн в сентябре-2021.

НБУ также сообщил, что экспорт и импорт товаров за год сократились на 34,9% и 24,4% соответственно, в то время как за месяц их экспорт вырос на 24,4%, а импорт — на 3,2%.

Основным фактором сокращения объемов экспорта до $3,9 млрд было сокращение экспорта черных и цветных металлов — на 76%. Также наблюдалось сокращение экспорта продовольственных товаров — на 8,5%, продукции химической промышленности — на 47,3%, древесины и изделий из нее — на 27,3%, минеральных продуктов (в том числе руд) — на 39,8% и продукции машиностроения — на 45,7%.

Объемы импорта товаров за этот период сократились до $4,9 млрд, в том числе неэнергетический импорт снизился на 22%. В то же время на 13,9% упал импорт промышленных изделий, на 32,4% продукции машиностроения, на 17,9% продовольственных товаров, на 43,3% черных и цветных металлов, на 39,7% продукции химпромышленности, а древесины и изделий из нее — на 38,7%.

В то же время энергетический импорт сократился на 31,9%.

По оценкам Нацбанка, в сентябре-2022 был зафиксирован дефицит торговли услугами $1,2 млрд по сравнению с профицитом $272 млн в сентябре-2021. НБУ объяснил это ростом количества беженцев за границей, расходы которых выросли в 3,2 раза. Одновременно экспорт услуг сократился на 22,9%, а импорт вырос в 1,9 раза.

Профицит баланса первоначальных доходов в сентябре-2022 составил $1 млрд против дефицита $1,1 млрд в сентябре-2021. Поступления по статье «оплата труда» выросли на 15,9%, а выплаты по доходам от инвестиций сократились на 88,6%.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета сделок с капиталом) в сентябре текущего года составило $1,9 млрд против $820 млн в сентябре предыдущего года.

Чистый отток финансового счета составил $2,6 млрд (в сентябре годом ранее — $1,4 млрд), что было обусловлено оттоком средств в операциях частного сектора.

Чистый приток по операциям госсектора составил $446 млн (в сентябре 2021 года — отток в $1,9 млрд).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $200 млн, в то время как в сентябре предыдущего года этот показатель составил $821 млн.

Как отметил регулятор, чистый рост внешней позиции банковской системы страны по операциям с портфельными и другими инвестициями составил $2,4 млрд. Он был обусловлен ростом внешней позиции по статье «валюта и депозиты» на $640 млн и выплатами по еврооблигациям на $60 млн.

Внешняя позиция реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) за указанный отчетный месяц увеличилась на $2,4 млрд за счет роста чистой внешней позиции по торговым кредитам на $1,2 млрд, а также роста наличных вне банков на $1,2 млрд.

По состоянию на 1 сентября 2022 г. объем международных резервов составил $23,9 млрд, что обеспечивает финансирование импорта в течение трех месяцев.

Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в 2021 году был сведен с профицитом $487 млн, что в четыре раза меньше, чем в 2020 году. Дефицит текущего счета платежного баланса составил $2,1 млрд, в то время как в 2020 году был зафиксирован профицит этого показателя в размере $5,3 млрд.

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