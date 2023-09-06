Свежий дизайн и расширенное оснащение: представлены новые Audi Q8 и SQ8 2024 (фото) — Finance.ua

Свежий дизайн и расширенное оснащение: представлены новые Audi Q8 и SQ8 2024 (фото) Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

Свежий дизайн и расширенное оснащение: представлены новые Audi Q8 и SQ8 2024 (фото)

Кроссоверы Audi Q8 и SQ8 обновились для 2024 модельного года. Новинки получили измененный дизайн и расширенный список оснащения. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Кроссовер Audi Q8 выпускается с 2018 года. Поэтому модель нуждается в обновлении, чтобы конкурировать с соперниками.

Узнать обновленные кроссоверы можно по измененной решетке радиатора и передним фарам с новой графикой. Также были модернизированы передние бамперы обеих моделей.

В стандартную комплектацию входят светодиодные фары, но за доплату доступны матричная оптика HD Matrix. Она автоматически включается на скорости от 70 км/ч, ее внешний вид можно настроить самостоятельно.

Задние фонари тоже были изменены. Они получили новую графику и три режима отображения.

Также обновленные Audi Q8 и SQ8 доступны в трех новых цветах — Chili Red, Ascari Blue, Sakhir Gold. На выбор доступны пять вариантов оформления колесных дисков размером от 21 до 23 дюймов.

В интерьере произошло несколько перемен. Среди них улучшенная контурная подсветка и несколько новых систем безопасности.

Audi Q8 будет доступен с 3,0-литровым бензиновым и дизельным двигателями мощностью от 228 до 335 л.с. и от 500 до 600 Нм крутящего момента. Они работают в паре с восьмиступенчатой ​​АКПП и системой полного привода.

Топовая версия способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,6 секунды и развивать скорость до 250 км/ч.

Audi SQ8 предложат с 4,0-литровым турбированным двигателем V8 500 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,1 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Новые Audi Q8 и SQ8 2024 г. поступят в продажу в Европе уже в этом месяце. Начальная цена стандартного кроссовера будет составлять 86 700 евро (93 170 долларов). За заряженную версию придется заплатить от 119 500 евро (128 400 долларов).

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Фокус По материалам:

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