Свежий дизайн и 840 сил: представлен самый быстрый седан Mercedes-AMG (фото) — Finance.ua
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Свежий дизайн и 840 сил: представлен самый быстрый седан Mercedes-AMG (фото)

Технологии&Авто
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Свежий дизайн и 840 сил: представлен самый быстрый седан Mercedes-AMG (фото)
Свежий дизайн и 840 сил: представлен самый быстрый седан Mercedes-AMG (фото), Фото: Mercedes-Benz
В продажу поступил обновленный Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe в топовой версии 63 SE Performance. Спортивный лифтбэк получил измененный дизайн и расширенное оснащение.
Об этом рассказали на сайте бренда.
Обновленный Mercedes-AMG GT 63 SE Performance 4-Door Coupe отличается увеличенной решеткой радиатора. Также новинка получила модернизированный передний бампер.
Позади появилась обновленная оптика и измененный диффузор. По-прежнему лифтбек имеет активный задний спойлер.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
В базовую комплектацию входят люк на крыше с электроприводом, беспроводная зарядка и обновленная мультимедийная система MBUX. В интерьере установлен увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы и доработанная цифровая приборная панель.
Помимо этого предусмотрена система объемного звучания Burmester. Также клиенты могут заказать аудиосистему Burmester High-End 3D с технологией Dolby Atmos.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Mercedes-AMG GT 63 SE Performance 4-Door Coupe оснащен гибридной установкой с 4,0-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 843 л.с. и 1400 Нм крутящего момента.
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды. Максимальная скорость составляет 316 км/ч.
Первоначальная стоимость обновленного Mercedes-AMG GT 63 SE Performance 4-Door Coupe составляет 218 310 долларов. Новинка уже доступна для покупки в Европе.
По материалам:
Фокус
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