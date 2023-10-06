Свежий дизайн и 840 сил: представлен самый быстрый седан Mercedes-AMG (фото) — Finance.ua

Свежий дизайн и 840 сил: представлен самый быстрый седан Mercedes-AMG (фото) Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Свежий дизайн и 840 сил: представлен самый быстрый седан Mercedes-AMG (фото), Фото: Mercedes-Benz

В продажу поступил обновленный Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe в топовой версии 63 SE Performance. Спортивный лифтбэк получил измененный дизайн и расширенное оснащение.

Об этом рассказали на сайте бренда.

Обновленный Mercedes-AMG GT 63 SE Performance 4-Door Coupe отличается увеличенной решеткой радиатора. Также новинка получила модернизированный передний бампер.

Позади появилась обновленная оптика и измененный диффузор. По-прежнему лифтбек имеет активный задний спойлер.

Фото: Mercedes-Benz

В базовую комплектацию входят люк на крыше с электроприводом, беспроводная зарядка и обновленная мультимедийная система MBUX. В интерьере установлен увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы и доработанная цифровая приборная панель.

Помимо этого предусмотрена система объемного звучания Burmester. Также клиенты могут заказать аудиосистему Burmester High-End 3D с технологией Dolby Atmos.

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT 63 SE Performance 4-Door Coupe оснащен гибридной установкой с 4,0-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 843 л.с. и 1400 Нм крутящего момента.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды. Максимальная скорость составляет 316 км/ч.

Первоначальная стоимость обновленного Mercedes-AMG GT 63 SE Performance 4-Door Coupe составляет 218 310 долларов. Новинка уже доступна для покупки в Европе.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.