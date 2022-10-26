Suzuki запустила в производство недорогой кроссовер с расходом 4,6 л на 100 км — Finance.ua

Suzuki запустила в производство недорогой кроссовер с расходом 4,6 л на 100 км 26.10.2022, 01:39 — Технологии&Авто

Suzuki запустила в производство недорогой кроссовер с расходом 4,6 л на 100 км, Фото: Suzuki

Линейку нового Suzuki SX4 S-Cross пополнила гибридная модификация. Кроссовер уже поступил в производство и продается в Европе по цене от 25 300 евро.

Об этом сообщает официальный сайт Suzuki.

Гибрид Suzuki S-Cross 2023 оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем на 102 л. с. и 33-сильным электромотором. Суммарная отдача силовой установки составляет 116 л. с.

Фото: Suzuki

Кроссовер Suzuki медленнее 129-сильной бензиновой модели — с 6-ступенчатым роботом он разгоняется до 100 км/ч за 13,5 с и развивает 175 км/ч. Однако расход топлива в городском цикле составляет всего 4,6 л/100 км. Небольшое расстояние авто может проезжать на электротяге.

Фото: Suzuki

Новый Suzuki S-Cross предложен как с передним, так и с полным приводом. Первоначальная комплектация кроссовера довольно богата — 17-дюймовые диски, диодные фары, бесключевой доступ, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, подогрев сидений и набор систем безопасности. Топовая версия получила кожаный салон, камеры кругового обзора и панорамную крышу.

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