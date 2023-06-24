Suzuki со стартапом SkyDrive в следующем году будут совместно производить летающие авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Suzuki со стартапом SkyDrive в следующем году будут совместно производить летающие авто

Технологии&Авто
20
Suzuki со стартапом SkyDrive в следующем году будут совместно производить летающие авто
Suzuki со стартапом SkyDrive в следующем году будут совместно производить летающие авто
Компания Suzuki Motor Corp. и японский стартап SkyDrive Inc. начнут совместное производство летающих автомобилей ориентировочно весной 2024 года.
Об этом сообщает Kyodo.
Как отмечается, SkyDrive создаст дочернюю компанию, которая будет собирать машины на заводе группы Suzuki в префектуре Шидзуока.
В марте прошлого года ведущий стартап по производству летательных транспортных средств SkyDrive и Suzuki объявили о сотрудничестве, однако детали не обсуждались. В сентябре японский автопроизводитель заявил о покупке доли у предприятия SkyDrive.
Летающие автомобили — это тип летательных аппаратов с возможностью вертикального взлета и посадки с помощью нескольких роторов.
SkyDrivе был создан бывшими инженерами Toyota Motor Corp. в 2018 году.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.