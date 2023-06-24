Suzuki со стартапом SkyDrive в следующем году будут совместно производить летающие авто — Finance.ua

Suzuki со стартапом SkyDrive в следующем году будут совместно производить летающие авто Сегодня 23:14 — Технологии&Авто

Suzuki со стартапом SkyDrive в следующем году будут совместно производить летающие авто

Компания Suzuki Motor Corp. и японский стартап SkyDrive Inc. начнут совместное производство летающих автомобилей ориентировочно весной 2024 года.

Об этом сообщает Kyodo

Как отмечается, SkyDrive создаст дочернюю компанию, которая будет собирать машины на заводе группы Suzuki в префектуре Шидзуока.

В марте прошлого года ведущий стартап по производству летательных транспортных средств SkyDrive и Suzuki объявили о сотрудничестве, однако детали не обсуждались. В сентябре японский автопроизводитель заявил о покупке доли у предприятия SkyDrive.

Летающие автомобили — это тип летательных аппаратов с возможностью вертикального взлета и посадки с помощью нескольких роторов.

SkyDrivе был создан бывшими инженерами Toyota Motor Corp. в 2018 году.

Укрінформ По материалам:

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