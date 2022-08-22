Suzuki показали бюджетную модель за $5000 — Finance.ua
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Suzuki показали бюджетную модель за $5000

Технологии&Авто
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Suzuki показали бюджетную модель за $5000
Suzuki показали бюджетную модель за $5000, Фото: Suzuki
Suzuki представили новый Alto K10. Десятое поколение компактной модели поступит в продажу с конца этого месяца по цене от 5000 долларов.
Подробности авто раскрыли на официальном сайте Suzuki.
Для понижения себестоимости новый Suzuki Alto будут выпускать в Индии, и именно в этой стране он появится первым. С 2023 года начнется экспорт модели в другие страны.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Хэтчбек сохраняет довольно простой и сдержанный дизайн, разве что радиаторная решетка стала шире, а капот — более высоким. В его основе лежит более современная платформа Heartect от большего Suzuki Celerio. Автомобиль сохраняет габариты предшественника.
Размеры Suzuki Alto 2022:
  • длина — 3530 мм;
  • ширина — 1490 мм;
  • высота — 1520 мм;
  • колесная база — 2380 мм.
Салон Suzuki Alto остается достаточно простым, хотя приборная панель теперь цифровая, а топовая версия теперь имеет 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Объем багажника вырос почти вдвое — до 214 л.с. Комплектация включает в себя кондиционер, парктроник и аудиосистему с управлением на руле.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Suzuki Alto 2022 сохранил 1,0-литровый 67-сильный двигатель предшественника, но был дополнен системой глушения во время остановок start/stop. Это снизило средний расход топлива до 4,0 л/100 км. На выбор предложены 5-ступенчатая механическая и роботизированная КПП. Автомобиль очень маневренный — диаметр его разворота составляет всего 9 м.
По материалам:
Фокус
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