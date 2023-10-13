Suzuki анонсировала летающий автомобиль (фото) — Finance.ua

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Suzuki анонсировала летающий автомобиль (фото)

Фондовый рынок
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Suzuki анонсировала летающий автомобиль (фото)
Suzuki анонсировала летающий автомобиль (фото)
Компания Suzuki объявила о планах начать выпуск автомобилей, способных передвигаться по воздуху. Запуск производства обещают уже в следующем году. Для этого известный японский автопроизводитель заключил соглашение с компанией SkyDrive Inc, специализирующейся на разработке и производстве летающих механизмов и грузовых дронов.
Итогом партнерства стало появление новой компании Sky Works Inc. Она будет использовать производственные мощности завода Suzuki Group для производства «летающих» автомобилей, с конвейера которого весной 2024 года должна сойти первая модель — SKYDRIVE (тип SD-05). Правда, на данный момент информацией о «летающем автомобиле» компания Suzuki не поделилась.
«Suzuki продолжает уверенно двигаться вперед в желании предоставить своим клиентам абсолютную свободу передвижения на земле, в воде и в воздухе, и уже сегодня устойчивое будущее, в котором каждому человеку станет доступен персональный высокомобильный и экологический транспорт, способный передвигаться по воздуху, уже совсем близко», — говорится в пресс-релизе японской компании.
По материалам:
t4.com.ua
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