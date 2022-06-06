Существует два варианта: в Раде рассказали о разблокировке украинских портов — Finance.ua
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Существует два варианта: в Раде рассказали о разблокировке украинских портов

Сегодня 15:13Казна и Политика
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На сегодня существует два варианта разблокировки украинских портов.
Об этом во время всеукраинского телемарафона заявила заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.
«Обсуждаются два пути разблокировки. Первый — военный: предоставление Украине достаточного количества противокорабельных ракет достаточной дальности, чтобы Украина могла отстреливаться и сама защищать коммерческие суда», — сказала она.
Второй способ, по ее словам, это операция вроде Ocean Shield в Аденском заливе, когда конвои НАТО сопровождали коммерческие судна в порты, защищая их от сомалийских пиратов. «Это не обязательно должен быть конвой НАТО. Это может быть конвой, который обеспечивается странами Черноморского региона, которые также являются странами НАТО, но они могут брендировать это как собственные усилия. Это Болгария, Румыния и Турция. Они могут нам с этим помочь», — добавила Пидласа.
Российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, ежедневно Украина теряет по 170 млн долларов через заблокированные порты, а ее экспортные возможности упали более чем на половину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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