Существование криптовалют упростится: в США нашли нового регулятора — Finance.ua
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Существование криптовалют упростится: в США нашли нового регулятора

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Существование криптовалют упростится: в США нашли нового регулятораСуществование криптовалют упростится: в США нашли нового регулятора
В Конгресс США был внесен законопроект, который может значительно расширить полномочия Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по криптовалютным биржам. В цифровом сообществе в этом видят положительный знак.
Как сообщает The Washington Post, Закон о цифровых товарных биржах предлагает передать CFTC полномочия регулятора разработчиков криптовалюты, дилеров, бирж и поставщиков стейблкоинов. Считается, что документ будет принят, поскольку разрабатывался конгрессменами как от Республиканской, так и от Демократической партий.
Законопроект значительно расширяет историческую роль комиссии как главного регулятора рынков деривативов на зерно и другие сельскохозяйственные продукты США. Документ классифицирует криптовалюты, являющиеся ценными бумагами, как цифровые товары, подлежащие регулированию CFTC.
Также закон обяжет эмитентов стейблкоинов (стабильных криптовалют) зарегистрироваться операторами цифровых товаров с фиксированной стоимостью. Впоследствии они будут делиться с регулятором информацией о работе стейблкоина и следить за тем, чтобы у них было достаточно активов для обмена монет на доллары.
В результате перед листингом и началом продаж новых криптовалют биржам придется получать разрешение в CFTC. С одной стороны, это внесет ясность в процесс стандартизации активов, но с другой — замедлит скорость размещения на биржах новых монет.
При этом Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) оставят регулирующие функции по предложению ценных бумаг цифровых активов. Однако передачу даже части полномочий Комиссии по торговле товарными фьючерсами называют положительным знаком, поскольку этот орган считается более дружественным к криптосектору.
Главный стратег по политическим вопросам Совета по инновациям при Министерстве обороны США Кори Гарднер оценил этот законопроект за разумную политику по криптовалюте и созданию новой атмосферы возможностей. «Это один из немногих представленных законопроектов, за которыми индустрия должна внимательно следить», — подчеркнул он.
По материалам: Обозреватель
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