Супермаркеты Британии ограничили продажу масла из-за войны в Украине — Finance.ua

Супермаркеты Британии ограничили продажу масла из-за войны в Украине

Сегодня 15:31 — Мир

Супермаркеты по всей Британии установили ограничение на количество масла, которое могут приобрести покупатели из-за проблем с цепочкой поставок в связи с вторжением россии в Украину.

Об этом пишет «Европейская правда».

Tesco разрешает продавать три товара на одного покупателя, в то время как Waitrose и Morrisons установили ограничение всего в два товара на человека.

К чему это? Том Холдер из Британского консорциума розничной торговли отметил, что этот шаг является временной мерой для обеспечения доступности для всех.

Большинство подсолнечного масла в Великобритании поступает из Украины, и перебои в экспорте привели к определенному дефициту и увеличению спроса на альтернативы.

Холдер отметил, что ритейлеры «сотрудничают с поставщиками, чтобы увеличить производство альтернативных растительных масел, чтобы минимизировать влияние на потребителей».

К слову, растительное масло являлось одним из основных продуктов питания, цены на которые резко выросли.

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