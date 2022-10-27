Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда за сентябрь 2022 года выросла на 13,5 млрд грн — Finance.ua

Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда за сентябрь 2022 года выросла на 13,5 млрд грн
По состоянию на 1 октября 2022 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 960,2 млрд грн, что на 13,5 млрд грн больше, чем на 1 сентября этого года. Об этом сообщили в ФГВФЛ.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября 2022:
- вклады в национальной валюте — 597,6 млрд грн;
- вклады в иностранной валюте — 362,6 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 октября 2022 года составила 2,9%, а сумма их вкладов составила 99,0 млрд грн (10,3% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года).
Напомним, что с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.
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