Сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ возросла до 869,5 млрд грн — Finance.ua

Сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ возросла до 869,5 млрд грн Сегодня 14:32 — Кредит&Депозит

По состоянию на 1 июля 2022 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 869,5 млрд грн, что на 30,4 млрд грн больше, чем было по состоянию на 1 июня в этом году.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июля 2022 года:

вклады в национальной валюте — 581,8 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 287,7 млрд грн.

Напомним, при проведении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины, на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка и введения временной администрации.

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Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 июля 2022 года составила 3,0%, а сумма их вкладов составила 80,0 млрд грн (9,2% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года).

Напомним, что с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

По состоянию на 1 июля 2022 г. в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 69 банков.

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