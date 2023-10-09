Сумма успешных аукционов ликвидируемых банков в сентябре составила 861,4 млн грн — Finance.ua
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Сумма успешных аукционов ликвидируемых банков в сентябре составила 861,4 млн грн

Фондовый рынок
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В течение сентября в системе Прозорро. Продажи было объявлено 778 аукционов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Каждые десятые торги завершились успешно, а общая сумма результативных аукционов составила 861,5 млн грн.
Почти вся сумма от успешных аукционов сентября — 686,1 млн грн — результаты продаж активов АО «МР БАНК». В частности, с самой высокой за время полномасштабной войны ценой продажи были реализованы права требования по кредитным договорам, в обеспечение по которым оформлены 2 электростанции на солнечных батареях в Одесской и Николаевской областях с сопутствующим производственным оборудованием. Этот аукцион был девятой попыткой реализовать активы.
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Вторым по результативности аукционов с суммой успешных торгов на 93,4 млн грн стало ПАО «Проминвестбанк». В частности, на сумму 70,8 млн грн завершились успешные аукционы по продаже кредитов юридических лиц, и на сумму 22,6 млн грн — объектов недвижимости.
И на сумму 30,5 млн грн состоялись успешные аукционы по продаже активов АО «Мегабанк», в частности — кредитов юридических лиц (23,5 млн грн) и объектов недвижимости (6,2 млн грн).
На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов сентября, получена оплата по 42 лотам на сумму 799,7 млн ​​грн. Средства за оставшиеся 36 лотов, на сумму 61,8 млн грн, ожидаются.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков.
  • Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе Прозорро.Продажи. Каждый желающий может принять участие в торгах, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Победителем аукциона становится участник, предложивший самую высокую цену за лот.
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По материалам:
Finance.ua
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