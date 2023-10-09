Сумма успешных аукционов ликвидируемых банков в сентябре составила 861,4 млн грн — Finance.ua

Сумма успешных аукционов ликвидируемых банков в сентябре составила 861,4 млн грн
В течение сентября в системе Прозорро. Продажи было объявлено 778 аукционов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Каждые десятые торги завершились успешно, а общая сумма результативных аукционов составила 861,5 млн грн.
Почти вся сумма от успешных аукционов сентября — 686,1 млн грн — результаты продаж активов АО «МР БАНК». В частности, с самой высокой за время полномасштабной войны ценой продажи были реализованы права требования по кредитным договорам, в обеспечение по которым оформлены 2 электростанции на солнечных батареях в Одесской и Николаевской областях с сопутствующим производственным оборудованием. Этот аукцион был девятой попыткой реализовать активы.
Вторым по результативности аукционов с суммой успешных торгов на 93,4 млн грн стало ПАО «Проминвестбанк». В частности, на сумму 70,8 млн грн завершились успешные аукционы по продаже кредитов юридических лиц, и на сумму 22,6 млн грн — объектов недвижимости.
И на сумму 30,5 млн грн состоялись успешные аукционы по продаже активов АО «Мегабанк», в частности — кредитов юридических лиц (23,5 млн грн) и объектов недвижимости (6,2 млн грн).
На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов сентября, получена оплата по 42 лотам на сумму 799,7 млн грн. Средства за оставшиеся 36 лотов, на сумму 61,8 млн грн, ожидаются.
Справка Finance.ua:
- Напомним, средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков.
- Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе Прозорро.Продажи. Каждый желающий может принять участие в торгах, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Победителем аукциона становится участник, предложивший самую высокую цену за лот.
Поделиться новостью