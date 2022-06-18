Сумма инфраструктурного ущерба Украины с начала войны превысила 100 млрд долларов, — Шмыгаль

Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Сумма инфраструктурного ущерба достигла 104 млрд долларов. В результате обстрелов российской армии разрушены или повреждены по меньшей мере 45 млн квадратных метров жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов.

Об этом сообщает в заявлении премьер-министр Денис Шмыгаль на британско-украинском инфраструктурном саммите.

Шмыгаль отметил, что общий размер программы восстановления украинское правительство, международные эксперты, Европейская комиссия оценивают в 500-600 млрд евро.

По его словам, в следующем месяце правительство представит План восстановления Украины — United24, и уже сегодня приглашает страны присоединиться к его реализации.

«Мы делаем ставку на региональный подход, предусматривающий опеку одной из стран-партнеров над конкретным регионом или отраслью. Дания уже вызвалась заботиться о восстановлении Николаевщины. Страны Балтии помогут восстанавливать Житомирщину. Португалия будет восстанавливать украинские школы. И каждый в Украине знает, что Великобритания, как обещал премьер-министр Борис Джонсон, примет участие в восстановлении и развитии Киева и Киевской области», — отметил Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, Украина уже приступила к работе по восстановлению электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, работе по восстановлению дорог, мостов и жилья на освобожденных территориях.

Напомним, по оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны в начале мая превысили 92 млрд долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.