Судебный сбор в 2022 году: размеры и льготы — Finance.ua

Судебный сбор в 2022 году: размеры и льготы

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Суд

В связи с увеличением прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2022 году возрастут суммы судебного сбора: по состоянию на 1 января 2022 года установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц для трудоспособных лиц в размере 2481 гривна.

Finance.ua как портал, следящий за налоговыми нововведениями, узнал у Координационного центра безвозмездной правовой помощи, как изменился размер судебного сбора.

Например: за подачу искового заявления неимущественного характера, поданного физическим лицом (разрыв брака), необходимо уплатить 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 992,40 грн.

Учитывая имущественное положение стороны, суд может своим определением по ходатайству отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора на определенный срок, но не дольше, чем до принятия судебного решения по делу при определенных условиях.

Судебный сбор перечисляется в безналичной или наличной форме, в том числе с использованием платежных систем через интернет в режиме реального времени.

Кто должен платить? Плательщиками судебного сбора являются граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, предприятия, учреждения, организации, другие юридические лица (в том числе иностранные) и физические лица — предприниматели, обращающиеся в суд или в отношении которых принято судебное решение, предусмотренное Законом.

Судебный сбор взимается:

за подачу в суд искового заявления и другого заявления, предусмотренного процессуальным законодательством;

за подачу в суд апелляционной и кассационной жалоб на судебные решения, заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, заявления об отмене решения третейского суда, заявления о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда и заявления о пересмотре судебных решений Верховным Судом Украины;



за выдачу судами документов;



в случае принятия судебного решения, предусмотренного настоящим Законом.



Льготы по уплате судебного сбора. От уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях освобождаются:

истцы — по делам об удержании заработной платы и восстановлении на работе;

истцы — по делам о возмещении ущерба, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, а также смертью физического лица;



истцы — по делам об удержании алиментов, увеличении их размера, оплате дополнительных расходов на ребенка, взыскании неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексации алиментов или изменении способа их взыскания, а также заявители в случае подачи заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов;



истцы — по делам по спорам, связанным с выплатой компенсации, возвращением имущества, или по делам по спорам, связанным с возмещением его стоимости гражданам, реабилитированным в соответствии с Законом Украины «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине»;



лица, страдающие психическими расстройствами, и их представители — по делам по спорам, связанным с рассмотрением вопросов защиты прав и законных интересов лица при предоставлении психиатрической помощи;



истцы — по делам о возмещении материального ущерба, причиненного в результате совершения уголовного правонарушения;



граждане, которые в случаях, предусмотренных законодательством, обратились с заявлениями в суд о защите прав и интересов других лиц;



лица с инвалидностью в результате Второй мировой войны и семьи воинов (партизан), погибших или пропавших без вести, и приравненные к ним в установленном порядке лица;



лица с инвалидностью I и II групп; законные представители детей с инвалидностью и недееспособных лиц с инвалидностью;



истцы — граждане, отнесенные к 1 и 2 категориям пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;



избиратели — по делам об уточнении списка избирателей;



военнослужащие, военнообязанные и резервисты, призванные на учебные (или проверочные) и специальные сборы, — по делам, связанным с исполнением воинского долга, а также при исполнении служебных обязанностей;



участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины — по делам, связанным с нарушением их прав;



истцы — по делам в порядке, определенном статьей 12 Закона Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите»;



физические лица (кроме субъектов предпринимательской деятельности) — кредиторы, которые обращаются с денежными требованиями к должнику по выплате задолженности по заработной плате, обязательств вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан, выплаты авторского вознаграждения и алиментов — после объявления об открытии производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности), а также после уведомления о признании должника банкротом;



органы местного самоуправления — за подачу заявления о признании наследства бесхозяйным;



истцы — за подачу исков по спорам, связанным с предоставлением статуса участника боевых действий в соответствии с пунктами 19-21 части первой статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;



приговоренные к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, лишения свободы на определенный срок и к наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также лица, заключенные под стражу, — по делам, связанным с вопросами, решаемыми судом во время исполнения приговора в соответствии со статьей 537 Уголовного процессуального кодекса Украины, в случае отсутствия на их лицевых счетах средств, достаточных для уплаты судебного сбора;



центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам надзора и контроля над соблюдением законодательства о труде, его территориальные органы;



заявители — по делам по заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение, поданных в связи с вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, временной оккупацией территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, которые привели к вынужденному переселению с временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранению, пребыванию в плену, незаконному лишению свободы или похищению, а также нарушению права собственности на движимое и/или недвижимое имущество;



истцы — по делам по искам к государству-агрессору Российской Федерации о возмещении причиненного имущественного и/или морального ущерба в связи с временной оккупацией территории Украины, вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, повлекшим вынужденное переселение с временно оккупированных территорий Украины, гибель, ранение, пребывание в плену, незаконное лишение свободы или похищение, а также нарушение права собственности на движимое и/или недвижимое имущество;



Фонд гарантирования вкладов физических лиц — за подачу исков, предметом которых является возмещение ущерба (убытков), в порядке, определенном статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».



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