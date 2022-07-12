Суд в Кировоградской области арестовал корпоративные права трех предприятий, связанных с рф — Finance.ua

Суд в Кировоградской области арестовал корпоративные права трех предприятий, связанных с рф Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Суд в Кировоградской области арестовал корпоративные права трех предприятий, связанных с рф

В Кировоградской области суд наложил арест на корпоративные права трех предприятий на сумму 5,9 млрд грн в рамках уголовного производства по факту легализации доходов.

«По ходатайствам прокуроров Кировоградской областной прокуратуры судом наложен арест на корпоративные права трех связанных между собой предприятий стоимостью более 5,9 млрд грн в рамках уголовного производства по факту легализации доходов (ч.2 ст.209 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, учредителями указанных предприятий и собственниками долей уставных капиталов являются 4 гражданина россии. Они производили незаконные финансовые операции по легализации доходов, полученных преступным путем, заявили в прокуратуре.

Отмечается, что арест на долю граждан россии в уставном капитале предприятий наложен с целью сохранения имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.