Суд в Кировоградской области арестовал корпоративные права трех предприятий, связанных с рф — Finance.ua

Суд в Кировоградской области арестовал корпоративные права трех предприятий, связанных с рф
В Кировоградской области суд наложил арест на корпоративные права трех предприятий на сумму 5,9 млрд грн в рамках уголовного производства по факту легализации доходов.
Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.
«По ходатайствам прокуроров Кировоградской областной прокуратуры судом наложен арест на корпоративные права трех связанных между собой предприятий стоимостью более 5,9 млрд грн в рамках уголовного производства по факту легализации доходов (ч.2 ст.209 УК Украины)», — говорится в сообщении.
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По предварительной версии следствия, учредителями указанных предприятий и собственниками долей уставных капиталов являются 4 гражданина россии. Они производили незаконные финансовые операции по легализации доходов, полученных преступным путем, заявили в прокуратуре.
Отмечается, что арест на долю граждан россии в уставном капитале предприятий наложен с целью сохранения имущества.
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