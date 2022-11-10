Суд стал на сторону Ким Кардашьян по иску инвесторов в EthereumMax — Finance.ua
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Суд стал на сторону Ким Кардашьян по иску инвесторов в EthereumMax

Финтех и Карты
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Суд стал на сторону Ким Кардашьян по иску инвесторов в EthereumMax
Суд стал на сторону Ким Кардашьян по иску инвесторов в EthereumMax, cryptoast.fr
Суд в США принял предварительное решение в пользу Ким Кардашьян и Флойда Мейвезера по коллективному иску против них инвесторов в альткоин EthereumMax (EMAX). Об этом сообщает Bloomberg.
В поданной в январе жалобе истцы утверждали, что заплатили «завышенные цены» за цифровой актив, поскольку фотомодель и экс-звезда профессионального бокса хайпили токен. Ответчиком по делу стал также бывший баскетболист клуба «Бостон Селтикс» Пол Пирс.
Окружной судья США в Лос-Анджелесе Майкл Фицджеральд в постановлении отметил, что адвокаты инвесторов «пытаются действовать» как SEC, но «не решили рассматривать токены в качестве ценных бумаг».
По его мнению, юристы отказались от подобной классификации актива «по понятным причинам». Фицджеральд сказал, что издаст окончательный приказ позже.
«Кажется, с этим делом много что не так», — заявил судья в начале слушаний.
Адвокат недовольных инвесторов пытался уговорить судью позволить изменить претензии к знаменитостям:
«Если бы истцы знали истинные факты, связанные с финансовым интересом промоутеров в токенах, и что им платили за продвижение, они бы столько за них не заплатили».
Об альткоине на базе сети Ethereum стало широко известно в конце весны 2021 года. 26 мая Пирс опубликовал рекламный пост в своем Twitter — в течение нескольких дней цена EMAX достигла максимума, после чего упала более чем на 80% за 11 дней.
В июне Мейвезер появился в футболке с логотипом EthereumMax на взвешивании и битве взглядов против блогера Логана Пола.
В середине июня EMAX снова вырос — это совпало с публикацией Кардашьян сторис в Instagram. После этого монета устремилась вниз — с пика цена потеряла 99,6% (CoinGecko).
В августе адвокаты Кардашьян подали ходатайство об отклонении иска. Защита настаивала на недоказанности факта, что именно ее посты подвигли инвесторов покупать токены.
Напомним, в октябре SEC объявила, что урегулировала с Кардашьян обвинения в нарушении законодательства при продвижении EMAX. Звезда согласилась выплатить $1,26 млн в виде штрафов, процентов и возмещения незаконно полученной прибыли.
По материалам:
Forklog
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