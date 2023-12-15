Суд признал незаконным еще один штраф Укртрансбезопасности — Finance.ua

Суд признал незаконным еще один штраф Укртрансбезопасности Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

Суды подтвердили факт внесения сотрудниками Укртрансбезопасности в акт проверки заведомо ложных сведений. На основании этой проверки перевозчик оштрафован на 34 000 грн. Перевозчика спасла видеозапись с нагрудного видеорегистратора работника Укртрансбезопасности.

Работники Укртрансбезопасности остановили грузовик, который выполнял международную перевозку. Попросили предъявить документы. Водитель предъявил все предусмотренные законом документы. После предъявления документов водителю было разрешено продолжить движение по маршруту. Никаких актов проверок не составляли. Однако в дальнейшем по адресу перевозчика поступил акт проверки, в котором был зафиксирован факт отсутствия у водителя сертификата соответствия прицепа требованиям законодательства Украины по безопасности движения и экологической безопасности. Бытовое название документа «зеленый сертификат». За якобы отсутствие этого «зеленого сертификата» наложили штраф 34 000 грн.

Как известно, согласно закону, работник Укртрансбезопасности обязан вести полную видеофиксацию общения с водителем на нагрудный видеорегистратор. Поэтому адвокаты требовали видеофиксацию с места остановки. Укртрансбезопасность отказывалась предоставлять эту видеофиксацию. Однако, по ходатайству адвокатов, видеозапись была все-таки получена и приобщена к материалам судебного дела.

Просматривая видеофиксацию, суд установил, что действительно, на видеозаписи четко видно, что среди предъявленных водителем документов содержался и спорный «зеленый сертификат». Также видеозапись подтвердила, что водителя не уведомляли о составлении акта проверки. То есть, этой видеозаписью подтверждены факты фальсификации материалов проверки. По результатам рассмотрения дела суд признал штраф Укртрансбезопасности незаконным и отменил его.

MMR По материалам:

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