Суд передал АРМА яхту Медведчука — Finance.ua

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Суд передал АРМА яхту Медведчука

Сегодня 18:41Казна и Политика
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Суд передал АРМА яхту МедведчукаСуд передал АРМА яхту Медведчука
Суд принял решение передать яхту «Royal Romance» Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами (АРМА).
Об этом сообщает Transparency Ukraine в Tвиттере.
Суд передал АРМА яхту Медведчука. Сегодня следователь судья Лычаковского райсуда Львова вынес решение о передаче яхты «Royal Romance» Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами", — говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители Хорватии арестовали дорогостоящую яхту народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. 92-метровая Royal Romance — одна из пяти крупнейших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев. Ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на горючее такой яхты составляют от 15 до 20 млн долларов.
По материалам: Укрінформ
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