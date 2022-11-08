Суд отменил разрешение на пользование недрами одному из предприятий в Крыму — Finance.ua
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Суд отменил разрешение на пользование недрами одному из предприятий в Крыму

Фондовый рынок
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Суд отменил разрешение на пользование недрами одному из предприятий в Крыму
Суд отменил разрешение на пользование недрами одному из предприятий в Крыму
Прокуратура автономии добилась в суде прекращения права использования недр для крымского предприятия «Эпарх ЛТД ЛТД».
Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя.
«Суд удовлетворил иск прокуратуры автономии в интересах государства к одному из крымских предприятий об аннулировании специального разрешения на пользование недрами в оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.
Речь идет о крымском предприятии ООО «Эпарх ЛТД», которое не передислоцировалось на материковую Украину и продолжает работать в оккупации.
Предприятие продолжает добычу полезных ископаемых на основании спецразрешения, выданного государственными органами Украины. Также, нарушая законодательство, не подает никакой отчетности в Государственную службу геологии и недр Украины.
«В целях предотвращения безосновательного пользования недрами Украины, прокуратура автономии обратилась с исковым заявлением в интересах государства в лице Государственной службы геологии и недр Украины в Окружной административный суд г. Киева о прекращении права пользования недрами путем аннулирования специального разрешения, выданого указанному обществу», — рассказали в прокуратуре.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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