Суд отменил разрешение на пользование недрами одному из предприятий в Крыму — Finance.ua

Суд отменил разрешение на пользование недрами одному из предприятий в Крыму Сегодня 11:35 — Фондовый рынок

Суд отменил разрешение на пользование недрами одному из предприятий в Крыму

Прокуратура автономии добилась в суде прекращения права использования недр для крымского предприятия «Эпарх ЛТД ЛТД».

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя.

«Суд удовлетворил иск прокуратуры автономии в интересах государства к одному из крымских предприятий об аннулировании специального разрешения на пользование недрами в оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.

Речь идет о крымском предприятии ООО «Эпарх ЛТД», которое не передислоцировалось на материковую Украину и продолжает работать в оккупации.

Предприятие продолжает добычу полезных ископаемых на основании спецразрешения, выданного государственными органами Украины. Также, нарушая законодательство, не подает никакой отчетности в Государственную службу геологии и недр Украины.

«В целях предотвращения безосновательного пользования недрами Украины, прокуратура автономии обратилась с исковым заявлением в интересах государства в лице Государственной службы геологии и недр Украины в Окружной административный суд г. Киева о прекращении права пользования недрами путем аннулирования специального разрешения, выданого указанному обществу», — рассказали в прокуратуре.

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Укрінформ По материалам:

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