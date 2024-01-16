Суд обязал УПЦМП вернуть в собственность государства дворец Терещенко в Житомирской области (фото) — Finance.ua

Суд обязал УПЦМП вернуть в собственность государства дворец Терещенко в Житомирской области (фото)
Северо-западный апелляционный хозяйственный суд постановил, что Украинская православная церковь московского патриархата должна вернуть Дворец Терещенко в собственность государства.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
«Сегодня, 15 января, Северо-западный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу УПЦ МП на решение Хозяйственного суда Житомирской области и оставил его без изменений. Таким образом, УПЦ МП обязана передать Дворец Терещенко в поселке Червоном в собственность государству»,
— резюмировали в Минкульте.
Отмечается, что МКИП выступило третьей стороной во время этого процесса, поскольку последовательно борется за возвращение в собственность государства украинского исторического наследия.
Справка Finance.ua:
- Неоготическому замку Грохольских-Терещенко, находящемуся в поселке Червоном на Житомирщине, 171 год. Из них около полувека он находится в полуразрушенном состоянии.
- Дворец входит в реестр культурного наследия местного значения. В советское время в помещении дворца было училище. В 80-е годы 20 века училище перенесли в другое здание. Замок разграбили мародеры.
- В 2000 году дворец Грохольских-Терещенко сессией Червоненского поселкового совета передали в бесплатное пользование монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата. С этого времени во дворце действует женский монастырь.
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