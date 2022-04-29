Суд наложил арест на Глуховский карьер кварцитов Дерипаски — Finance.ua

Суд наложил арест на Глуховский карьер кварцитов Дерипаски

Сегодня 17:41 — Фондовый рынок

Суд по ходатайству прокуроров ОГП арестовал акции и имущество ООО «Глуховский карьер кварцитов», принадлежащего кипрскому «Русалу» российского олигарха Олега Дерипаски.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, Государственного бюро расследований.

По данным следствия, «Глуховский карьер кварцитов» Дерипаски осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и ферросилиция в Баницком месторождении Сумской области.

Далее добытые в Украине полезные ископаемые незаконно экспортировались в рф и реализовывались в пользу предприятий военно-промышленного комплекса, в частности — для изготовления тактических ракетных комплексов.

Судом наложен арест на корпоративные права, объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства и специальную технику ООО на сумму около 10 млн грн. — имущество и акции переданы для управления в АРМА.

Ранее работники Государственного бюро расследований заблокировали поставки «компонентов, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса» из Глуховского карьера.

В карьере добывают высокочистый кварцит с содержанием кремния в 99%. Кремний является незаменимым в автомобильной, медицинской, авиационной, военной и космической промышленностях и используется в металлургии, электротехнике, радиоэлектронике и полупроводниках.

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