Суд наложил арест на Глуховский карьер кварцитов Дерипаски — Finance.ua
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Суд наложил арест на Глуховский карьер кварцитов Дерипаски

Сегодня 17:41Фондовый рынок
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Суд по ходатайству прокуроров ОГП арестовал акции и имущество ООО «Глуховский карьер кварцитов», принадлежащего кипрскому «Русалу» российского олигарха Олега Дерипаски.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, Государственного бюро расследований.
По данным следствия, «Глуховский карьер кварцитов» Дерипаски осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и ферросилиция в Баницком месторождении Сумской области.
Далее добытые в Украине полезные ископаемые незаконно экспортировались в рф и реализовывались в пользу предприятий военно-промышленного комплекса, в частности — для изготовления тактических ракетных комплексов.
Судом наложен арест на корпоративные права, объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства и специальную технику ООО на сумму около 10 млн грн. — имущество и акции переданы для управления в АРМА.
Ранее работники Государственного бюро расследований заблокировали поставки «компонентов, которые могут использоваться при изготовлении российского тактического ракетного комплекса» из Глуховского карьера.
В карьере добывают высокочистый кварцит с содержанием кремния в 99%. Кремний является незаменимым в автомобильной, медицинской, авиационной, военной и космической промышленностях и используется в металлургии, электротехнике, радиоэлектронике и полупроводниках.
По материалам: Економічна Правда
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