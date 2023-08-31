Суд национализировал завод российского сенатора в Конотопе — Finance.ua

Суд национализировал завод российского сенатора в Конотопе Сегодня 12:20 — Казна и Политика

Суд национализировал завод российского сенатора в Конотопе, Фото: gp.gov.ua

ВАКС разрешил национализировать предприятие по производству гильз для двигателей, которое находилось в городе Конотоп Сумской области. Его владельцем был российский сенатор Сергей Калашников.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

«Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к российскому сенатору о национализации его украинских активов. В доход государства взысканы принадлежащие ему активы предприятия, стоимость которых превышает 500 млн грн», — говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Основанием для национализации имущества сенатора рф стали материалы уголовного производства по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110−2 УК Украины).

По данным следствия, депутат областного совета Костромской области рф от партии «единая россия» в 2011 году через подконтрольную ему кипрскую компанию приобрел украинское промышленное предприятие в г. Конотоп Сумской области. Оно специализируется на производстве гильз для двигателей внутреннего сгорания.

В связи с тем, что в 2015 году гражданин государства-агрессора приступил к активной политической карьере, он номинально продал украинское предприятие своему бизнес-партнеру, сохраняя над ним фактический контроль.

Уже в 2020 году он стал сенатором совета федерации федерального собрания рф от Костромской области. Чтобы скрыть свою причастность к украинскому предприятию, он перерегистрировал его на подконтрольного гражданина Грузии, продолжая осуществлять фактический управленческий контроль.

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