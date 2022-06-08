Суд Фиджи постановил, что США должны забрать суперъяхту Amadea — Finance.ua

Суд Фиджи постановил, что США должны забрать суперъяхту Amadea

Сегодня 05:47 — Фондовый рынок

Фото: АР

Верховный суд Фиджи постановил, что Соединенные Штаты Америки должны вывезти из страны суперъяхту Amadea, которая, по данным Вашингтона, принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху Сулейману Керимову. Для Фиджи нецелесообразно тратить деньги на содержание судна на фоне судебных споров по поводу его ареста.

Об этом говорится в приговоре суда, оглашенном во вторник, 7 июня, цитирует агентство Reuters.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ранее сообщило, что эксплуатационные расходы на роскошное судно стоимостью 300 миллионов долларов составляют от 25 до 30 миллионов долларов в год, и Соединенные Штаты будут платить за содержание судна после того, как оно было задержано. Тем не менее, правительство Фиджи несло все расходы, в то время как апелляция компании Millemarin Investments, на которую зарегистрировано судно, рассматривалась в судах Фиджи.

Верховный суд страны постановил, что общественные интересы требуют, чтобы яхта покинула воды Фиджи, поскольку, согласно решению, ее швартовка на Фиджи «дорого стоила правительству».

Судно «зашло в воды Фиджи безо всякого разрешения и, скорее всего, с целью уклониться от судебного преследования со стороны Соединенных Штатов», — добавили в нем.

Роскошная 106-метровая яхта Amadea, которая ходит под флагом Каймановых островов, прибыла из Мексики на Фиджи в середине апреля, где ее задержали по запросу США из-за связей с россией. Сейчас она стоит в бухте Фиджи под наблюдением правоохранителей. В США утверждают, что их расследование установило, что настоящий владелец яхты с прошлого года — Сулейман Керимов.

Состояние этого российского олигарха оценивается журналом Forbes в 16 миллиардов долларов. США впервые ввели против него санкции в 2018 году после того, как олигарх был арестован во Франции по обвинению в отмывании денег. Впоследствии Париж снял обвинения против Керимова.

Оперативная группа KleptoCapture министерства юстиции США сосредоточилась на задержании яхт и других роскошных активов российских олигархов, пытаясь давить на президента россии владимира путина из-за войны в Украине.

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