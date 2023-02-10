Суд арестовал почти 2,5 тысячи тонн железной руды производства рф — Finance.ua

Суд арестовал почти 2,5 тысячи тонн железной руды производства рф Сегодня 20:45 — Криминал

Суд арестовал почти 2,5 тысячи тонн железной руды производства рф, Фото: gp.gov.ua

Суд арестовал почти 2,5 тысяч тонн железной руды производства российской федерации.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Сообщается, что при процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры обнаружено и арестовано около 2 500 т железной руды, принадлежащих российской группе компаний АО «Холдинговая компания «Металлоинвест».

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По данным следствия, субъекты хозяйственной деятельности государства-агрессора ввезли на таможенную территорию Украины железную руду и планировали переправить морским транспортом в третьи страны с целью дальнейшей ее реализации.

Спрятанное сырье правоохранители обнаружили на территории одной из железнодорожных станций Одесской железной дороги и изъяли в ходе обысков. Примерная стоимость изъятой руды составляет около 40 млн грн.

Решается вопрос о передаче имущества в АРМА.

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