Суд арестовал почти 2,5 тысячи тонн железной руды производства рф — Finance.ua
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Суд арестовал почти 2,5 тысячи тонн железной руды производства рф

Криминал
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Суд арестовал почти 2,5 тысячи тонн железной руды производства рф
Суд арестовал почти 2,5 тысячи тонн железной руды производства рф, Фото: gp.gov.ua
Суд арестовал почти 2,5 тысяч тонн железной руды производства российской федерации.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Сообщается, что при процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры обнаружено и арестовано около 2 500 т железной руды, принадлежащих российской группе компаний АО «Холдинговая компания «Металлоинвест».
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По данным следствия, субъекты хозяйственной деятельности государства-агрессора ввезли на таможенную территорию Украины железную руду и планировали переправить морским транспортом в третьи страны с целью дальнейшей ее реализации.
Спрятанное сырье правоохранители обнаружили на территории одной из железнодорожных станций Одесской железной дороги и изъяли в ходе обысков. Примерная стоимость изъятой руды составляет около 40 млн грн.
Решается вопрос о передаче имущества в АРМА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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