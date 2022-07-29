Суд арестовал недвижимость Альфа-Банка, которую тот купил у Проминвестбанка — Finance.ua
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Суд арестовал недвижимость Альфа-Банка, которую тот купил у Проминвестбанка

Криминал
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13.07.2022 Печерский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и в рамках уголовного производства наложил арест на принадлежащее Альфа-Банку имущество.
Арест был наложен с запретом права отчуждения и распоряжения на следующие объекты недвижимости:
  • нежилой дом по адресу: г. Киев, переулок Тараса Шевченко, 12 (Шевченковский р-н), общей площадью 5866.2 м2;
  • нежилой дом по адресу: г. Киев, улица Софиевская, дом 9/переулок Тараса Шевченко, 10 (Шевченковский р-н), общей площадью 10807.7 м2;
  • нежилой дом по адресу: г. Киев, улица Тургеневская, 52/58, общей площадью 2722.8 м2;
  • павильон по адресу: г. Киев, улица Софиевская, 5, общей площадью 321,9 м2;
  • нежилой дом по адресу: г. Киев, улица Чорновола, 8 (бук. Б), общей площадью 3892,6 м2.
Согласно судебным материалам, как пишет Finbalance, следователи установили, что должностные лица Проминвестбанка произвели растрату имущества банка в особо крупных размерах «в пользу субъектов хозяйствования, имеющих конечных бенефициарных собственников на территории российской федерации» (цитата).
Как отмечается, постановлением правления НБУ № 115/БТ от 25.02.2016 «О согласовании программы капитализации ПАО „Проминвестбанк“ по результатам его диагностического обследования» установлено требование осуществлять отчуждение активов только после согласования с Национальным банком.
Однако Проминвестбанк без согласования с НБУ осуществил отчуждение активов.
Так, согласно протоколу № 36 от 16.08.2019 заседания наблюдательного совета Проминвестбанка, было принято решение о продаже 75 объектов недвижимости банка на территории г. Киева и областей Украины на сумму 1,59 млрд грн, или 60,6 млн долл. в пользу Альфа-Банка.
В дальнейшем 27-29.08.2019 в пользу Альфа-Банка было отчуждено 5 объектов упомянутого выше недвижимого имущества, принадлежащего Проминвестбанку.
«Отчуждение указанных активов было осуществлено по цене, существенно ниже рыночной, чем нанесен значительный ущерб ПАО „Проминвестбанк“ и привело к убыткам государства в связи с последующим отнесением указанного банка к категории неплатежеспособных», — говорится в определении Печерского райсуда г. Киева от 13.07.2022.
25.02.2022 правление НБУ приняло решение № 90-рш/БТ «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО „Проминвестбанк“», а ФГВФЛ тогда приступил к ликвидации этого банка.
По материалам:
Finbalance
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