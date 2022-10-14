Суд арестовал имущество российских бизнесменов на Прикарпатье на 70 млн грн — Finance.ua
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Суд арестовал имущество российских бизнесменов на Прикарпатье на 70 млн грн

Казна и Политика
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Суд арестовал имущество российских бизнесменов на Прикарпатье на 70 млн грн
Суд арестовал имущество российских бизнесменов на Прикарпатье на 70 млн грн
Суд наложил арест на принадлежащие россиянам доли в уставных капиталах двух предприятий из Ивано-Франковской области. Общая стоимость активов составляет около 70 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Как удалось выяснить работникам ГБР, фактическими собственниками этих предприятий являются граждане россии, которые пытались это скрыть во избежание конфискации имущества в доход государства.
«Они создали оффшорную компанию, через которую контролировали производственную деятельность. Также установлено, что эти предприятия уклонялись от уплаты налогов», — говорится в сообщении.
По этому факту начато досудебное расследование. Сумма ущерба госбюджету может составить десятки миллионов гривен.
«Суд наложил арест на корпоративные права в размере более 90 процентов уставного капитала обоих предприятий. Решается вопрос об их передаче в управление АРМА, также будет инициирована спецконфискация имущества», — добавили в ГБР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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