Суд арестовал имущество российских бизнесменов на Прикарпатье на 70 млн грн — Finance.ua

Суд арестовал имущество российских бизнесменов на Прикарпатье на 70 млн грн Сегодня 03:30 — Казна и Политика

Суд арестовал имущество российских бизнесменов на Прикарпатье на 70 млн грн

Суд наложил арест на принадлежащие россиянам доли в уставных капиталах двух предприятий из Ивано-Франковской области. Общая стоимость активов составляет около 70 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как удалось выяснить работникам ГБР, фактическими собственниками этих предприятий являются граждане россии, которые пытались это скрыть во избежание конфискации имущества в доход государства.

«Они создали оффшорную компанию, через которую контролировали производственную деятельность. Также установлено, что эти предприятия уклонялись от уплаты налогов», — говорится в сообщении.

По этому факту начато досудебное расследование. Сумма ущерба госбюджету может составить десятки миллионов гривен.

«Суд наложил арест на корпоративные права в размере более 90 процентов уставного капитала обоих предприятий. Решается вопрос об их передаче в управление АРМА, также будет инициирована спецконфискация имущества», — добавили в ГБР.

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