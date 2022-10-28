Суд арестовал имущество российских бизнесменов на 60 млн грн — Finance.ua
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Суд арестовал имущество российских бизнесменов на 60 млн грн

Криминал
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Суд арестовал недвижимое имущество предприятий более чем на 60 млн грн. Арест наложен на нежилые помещения коммерческого назначения и комплекс нефтебазы площадью более 30 тыс. кв. м, конечными владельцами которых являются граждане россии.
«Судом удовлетворено ходатайство прокурора и наложен арест на недвижимое имущество ООО, конечными бенефициарами которого являются граждане рф. Под арест попали нежилые помещения коммерческого назначения и цельный имущественный комплекс нефтебазы площадью более 30 тыс. кв м. Общая сумма арестованного имущества составляет более 60 млн грн», — сообщили в Офисе Генпрокурора.
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По данным следствия, юридические лица днепровских ООО тесно сотрудничали с государством-агрессором. Их собственники — два резидента россии, а основным видом деятельности является предоставление в аренду недвижимого имущества. Прибыль от хозяйственной деятельности они получали в Украине и платили налоги в государственный бюджет россии, финансируя войну.
В настоящее время идет передача арестованного имущества в управление Агентства по розыску и менеджменту активов. Больше деталей в прокуратуре не сообщают.
Процессуальное руководство в уголовном производстве по факту коллаборационной деятельности по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины осуществляет Центральная окружная прокуратура Днепра.
По материалам:
Zaxid.net
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