Суд арестовал активы компаний Фридмана в "Альфа-банке" почти на полмиллиарда гривень — Finance.ua

Суд арестовал активы компаний Фридмана в "Альфа-банке" почти на полмиллиарда гривень

Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

В Украине арестовали активы кипрских компаний на общую сумму почти полмиллиарда гривень, владельцами которых являются российский олигарх и другие бизнесмены из рф.

Об этом сообщили в пресс-службах Бюро экономической безопасности и Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что российский олигарх вместе с другими бизнесменами, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им банк, накануне и во время вооруженной агрессии россии против Украины организовали заключение фиктивных сделок и финансовых операций, направленных на легализацию активов кипрских компаний на общую сумму 1,1 млрд гривень и их последующее выведение из банковской системы в Украине.

Суд арестовал часть активов этих компаний на общую сумму более 469 миллионов гривень.

Как отметили в прокуратуре, это деньги, которые находились на счетах принадлежащего им банка, входящего по объему активов в десятку крупнейших финансовых учреждений в Украине.

«Таким образом, российский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины», — добавили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители не называют ни банковское учреждение, ни фамилию российского олигарха. Однако, по данным издания «Экономическая правда», речь идет о Михаиле Фридмане и «Альфа-Банке Украина». Это финучреждение является единственным, подходящим под описание.

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