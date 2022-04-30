Суд арестовал активы компаний Фридмана в "Альфа-банке" почти на полмиллиарда гривень — Finance.ua
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Суд арестовал активы компаний Фридмана в "Альфа-банке" почти на полмиллиарда гривень

Сегодня 10:15Фондовый рынок
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В Украине арестовали активы кипрских компаний на общую сумму почти полмиллиарда гривень, владельцами которых являются российский олигарх и другие бизнесмены из рф.
Об этом сообщили в пресс-службах Бюро экономической безопасности и Офиса генерального прокурора.
Следствие установило, что российский олигарх вместе с другими бизнесменами, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им банк, накануне и во время вооруженной агрессии россии против Украины организовали заключение фиктивных сделок и финансовых операций, направленных на легализацию активов кипрских компаний на общую сумму 1,1 млрд гривень и их последующее выведение из банковской системы в Украине.
Суд арестовал часть активов этих компаний на общую сумму более 469 миллионов гривень.
Как отметили в прокуратуре, это деньги, которые находились на счетах принадлежащего им банка, входящего по объему активов в десятку крупнейших финансовых учреждений в Украине.
«Таким образом, российский олигарх с бизнесменами пытались избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины», — добавили в Офисе генпрокурора.
Правоохранители не называют ни банковское учреждение, ни фамилию российского олигарха. Однако, по данным издания «Экономическая правда», речь идет о Михаиле Фридмане и «Альфа-Банке Украина». Это финучреждение является единственным, подходящим под описание.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
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