Субсидии и льготы 1 миллиону украинцев из пострадавших регионов насчитали по новому механизму — Finance.ua

Субсидии и льготы 1 миллиону украинцев из пострадавших регионов насчитали по новому механизму

Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Субсидии и льготы 1 миллиону украинцев из пострадавших регионов насчитали по новому механизму

В ходе военного положения в Украине был введен централизованный механизм начисления и выплаты социальных пособий, льгот и субсидий. Это позволило обеспечить выплаты более 1 миллиону человек с наиболее пострадавших территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Для людей из регионов, где из-за боевых действий не работают органы социальной защиты и соответственно не могут начислить и профинансировать предусмотренные законодательством помощи, льготы и субсидии, мы осуществляем это централизованно. Люди получают средства на свои банковские карты, а те, кто получал через Укрпочту — наличными через любое отделение Ощадбанка или Укрпочты», — прокомментировала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, введение такого механизма в условиях военного положения позволило обеспечить выплаты более 1 миллиону человек с наиболее пострадавших территорий.

«В частности, 256 тысячам человек таким образом начислены и профинансированы выплаты различных видов социальных пособий, а 800 тысячам получателей начислены и профинансированы субсидии и льготы на оплату жилищно- коммунальных услуг», — добавила она.

В ходе военного положения Министерство социальной политики профинансировало 100% выплат субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В апреле на это было направлено 5,7 миллиарда гривен для 3,8 миллиона получателей.

Также за апрель профинансирована выплата 100% назначенных социальных пособий на сумму 5,3 миллиарда гривен для около 2,3 миллиона получателей.

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