Суббота, 12 марта 2022 года, будет рабочим днем банковской системы Украины — Finance.ua

Суббота, 12 марта 2022 года, будет рабочим днем банковской системы Украины

Сегодня 09:20

Национальный банк установил 12 марта 2022 г. рабочим днем банковской системы. Об этом сообщили в НБУ.

Следовательно, межбанковские переводы через систему электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) будут осуществляться:

12 марта 2022 датой банковского дня 12 марта 2022;

13 и 14 марта 2022 датой банковского дня 14 марта 2022 года.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка от 10 марта 2022 г. № 46 «О регламенте работы системы электронных платежей Национального банка Украины 12 — 14 марта 2022 года».

СЭП работает без перебоев в штатном режиме в соответствии с ранее установленным технологическим регламентом (23 часа в сутки).

То есть участники СЭП могут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности, потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины.

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