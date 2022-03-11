Суббота, 12 марта 2022 года, будет рабочим днем банковской системы Украины — Finance.ua
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Суббота, 12 марта 2022 года, будет рабочим днем банковской системы Украины

Сегодня 09:20
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Национальный банк установил 12 марта 2022 г. рабочим днем банковской системы. Об этом сообщили в НБУ.
Следовательно, межбанковские переводы через систему электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) будут осуществляться:
  • 12 марта 2022 датой банковского дня 12 марта 2022;
  • 13 и 14 марта 2022 датой банковского дня 14 марта 2022 года.
Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка от 10 марта 2022 г. № 46 «О регламенте работы системы электронных платежей Национального банка Украины 12 — 14 марта 2022 года».
СЭП работает без перебоев в штатном режиме в соответствии с ранее установленным технологическим регламентом (23 часа в сутки).
То есть участники СЭП могут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности, потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины.
По материалам: Finance.UA
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