Subaru может выпустить пикап — Finance.ua

Subaru может выпустить пикап Сегодня 00:32 — Фондовый рынок

Японская компания Subaru может выпустить пикап. На возвращение в модельный ряд такого типа автомобилей намекнул глава австралийского подразделения компании Блэр Рид.

По словам топ-менеджера, производитель активно следит за тенденциями в мировом автопроме и изучает запросы поклонников.

Когда новый пикап Subaru появится на рынке и какими будут его характеристики, остается только догадываться. Можно предположить, что он будет построен на современной платформе Subaru Global Platform (SGP), на которой базируются такие модели, как Impreza, Forester и Outback.

Отметим, что раньше такая модель в гамме Subaru уже была. Речь идет о выпущенном в конце 70-х годов прошлого века пикапе, который в США был известен как Subaru BRAT, в Австралии продавался под именем Brumby, а на других рынках назывался 284, MV, Targa или Shifter. Эта модель базировалась на полноприводном универсале Subaru Leone.

Напомним, что недавно Subaru представила кроссовер Forester в новой юбилейной спецверсии XT-Edition.

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