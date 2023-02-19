Subaru может выпустить пикап — Finance.ua
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Subaru может выпустить пикап

Фондовый рынок
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Японская компания Subaru может выпустить пикап. На возвращение в модельный ряд такого типа автомобилей намекнул глава австралийского подразделения компании Блэр Рид.
По словам топ-менеджера, производитель активно следит за тенденциями в мировом автопроме и изучает запросы поклонников.
Когда новый пикап Subaru появится на рынке и какими будут его характеристики, остается только догадываться. Можно предположить, что он будет построен на современной платформе Subaru Global Platform (SGP), на которой базируются такие модели, как Impreza, Forester и Outback.
Отметим, что раньше такая модель в гамме Subaru уже была. Речь идет о выпущенном в конце 70-х годов прошлого века пикапе, который в США был известен как Subaru BRAT, в Австралии продавался под именем Brumby, а на других рынках назывался 284, MV, Targa или Shifter. Эта модель базировалась на полноприводном универсале Subaru Leone.
Напомним, что недавно Subaru представила кроссовер Forester в новой юбилейной спецверсии XT-Edition.
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По материалам:
mmr.ua
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