Студенты-переселенцы смогут перевестись на бюджетное обучение — Finance.ua
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Студенты-переселенцы смогут перевестись на бюджетное обучение

Казна и Политика
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Студенты-переселенцы смогут перевестись на бюджетное обучение
Студенты-переселенцы смогут перевестись на бюджетное обучение
Студенты-переселенцы и жители особо опасных территорий смогут перевестись на бюджетное обучение
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«Студентам среди внутренне перемещенных лиц и проживающих на особо опасных территориях государство предоставит возможность перевестись на обучение за счет госбюджета», — сказано в сообщении.
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Соответствующий проект постановления разработало Минобразования с учетом предложений Минреинтеграции. В частности, действие постановления расширили на студентов, вынужденно остающихся на ВОТ.

Кого это касается

Это касается соискателей профессионального высшего и высшего образования, которые были отнесены к заведениям в прошлые годы на коммерческие места.
Напомним, 26 августа приказом Минреинтеграции был обновлен перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, в окружении (блокировании). Перечень не фиксированный — он регулярно актуализируется.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Finance.ua
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