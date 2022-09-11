Студенты-переселенцы смогут перевестись на бюджетное обучение — Finance.ua

Студенты-переселенцы смогут перевестись на бюджетное обучение Сегодня 23:49 — Казна и Политика

Студенты-переселенцы смогут перевестись на бюджетное обучение

Студенты-переселенцы и жители особо опасных территорий смогут перевестись на бюджетное обучение

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Студентам среди внутренне перемещенных лиц и проживающих на особо опасных территориях государство предоставит возможность перевестись на обучение за счет госбюджета», — сказано в сообщении.

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Соответствующий проект постановления разработало Минобразования с учетом предложений Минреинтеграции. В частности, действие постановления расширили на студентов, вынужденно остающихся на ВОТ.

Кого это касается

Это касается соискателей профессионального высшего и высшего образования, которые были отнесены к заведениям в прошлые годы на коммерческие места.

Напомним, 26 августа приказом Минреинтеграции был обновлен перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, в окружении (блокировании). Перечень не фиксированный — он регулярно актуализируется.

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