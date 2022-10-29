Структура Уоррена Баффета выпустит свой криптовалютный токен — Finance.ua
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Структура Уоррена Баффета выпустит свой криптовалютный токен

Финтех и Карты
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Структура Уоррена Баффета выпустит свой криптовалютный токен
Структура Уоррена Баффета выпустит свой криптовалютный токен
Несмотря на свое открытое неприятие рынка цифровых активов, американский инвестор Уоррен Баффет стал активным участником создания криптовалютной индустрии, инвестировав средства в создание нового токена.
Бразильский финтех-стартап Nubank в 2023 году выпустит собственную криптовалюту Nucoin на блокчейне Polygon.
Токен будет использоваться в программе лояльности среди бразильских клиентов. Владельцы таких токенов получат скидки на банковские услуги и другие льготы.
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Еще в феврале компания Баффета Berkshire Hathaway вывела часть своих средств, вложенных в Visa и Mastercard, и инвестировала в Nubank. Примечательно, что в 2020 году Баффет откровенно заявлял, что цифровые валюты ничего не производят и «их ценность равна нулю». Кроме того, предприниматель говорил, что у него никогда не было и не будет криптовалют.
Судя по всему, бизнесмен, похоже, пересмотрел свою позицию. Эксперты предполагают, что таким образом инвестор пытается косвенно поддержать криптовалютную отрасль, не отказываясь при этом от сказанного ранее.

Где лучше хранить криптовалюту 🧐

По материалам:
noworries
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