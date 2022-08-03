Строительство объектов возобновляемой энергетики: правительство изменило процедуру проведения «зеленых» аукционов — Finance.ua

Строительство объектов возобновляемой энергетики: правительство изменило процедуру проведения «зеленых» аукционов Сегодня 11:44 — Энергетика

Строительство объектов возобновляемой энергетики: правительство изменило процедуру проведения «зеленых» аукционов

Кабинет Министров принял постановление, совершенствующее процедуру проведения «зеленых» аукционов на строительство объектов возобновляемой энергетики с учетом европейских стандартов и практик.

Об этом сообщает Министерство энергетики

«Документ совершенствует процедуру проведения „зеленых“ аукционов на строительство объектов возобновляемой энергетики с учетом европейских стандартов и практик. Аукционная процедура станет более гибкой, прозрачной и эффективной. Она позволяет на конкурентных рыночных началах снизить цену на „зеленую“ электроэнергию, позволяет государству регулировать объемы ввода новых мощностей с ВИЭ, их виды (СЭС/ВЭС/биомасса) и местоположения в соответствии с возможностями и потребностями энергосистемы», — отметили в Минэнерго.

В частности, постановлением введен график проведения аукционов на следующий год и установления индикативных показателей квот на 4 года. Также предусмотрена возможность формирования дополнительных квот при интенсификации определенных сегментов рынка и увеличении запросов со стороны инвесторов.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, введенные изменения обеспечат прогнозируемость рынка возобновляемой энергетики, что позволит долгосрочное планирование для инвесторов.

Как сообщалось, Министерство энергетики установило новый порядок распределения средств для производителей электроэнергии из альтернативных источников на период военного положения. Теперь Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» будет распределять между производителями электроэнергии по «зеленому тарифу» все денежные средства, полученные от продажи электрической энергии, производимой из альтернативных источников.

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Укрінформ По материалам:

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