Строительство нового жилья в Украине сократилось в 2 раза: регионы, нарастившие объемы строительства — Finance.ua

Строительство нового жилья в Украине сократилось в 2 раза: регионы, нарастившие объемы строительства Сегодня 21:00 — Недвижимость

Согласно данным Госстата, за 9 месяцев 2022 года общая площадь строящегося жилья в Украине снизилась в 2 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Согласно последним данным, общая площадь жилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ, сократилась до 5,2 миллиона квадратных метров.

При этом разрешения выдали на реализацию 9887 домов с однокомнатными квартирами и 68198 домов с квартирами с двумя и более комнатами.

По данным Госстата, в Киеве за 9 месяцев 2022 года общая площадь нового строительства жилья сократилась на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 654 тысяч квадратных метров. В Киевской области — на 29%, до 1,4 миллиона квадратных метров.

При этом на Львовщине объем нового строительства сократился на 12% к прошлому году — до 771,2 тысячи квадратных метров.

Согласно данным Главного управления статистики во Львовской области, с января по сентябрь 2022 во Львовской области принято в эксплуатацию 5 900 квартир. Это на 51,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В Хмельницкой области объем строительства уменьшился на 48% — до 266,2 тысячи квадратных метров.

В Одесской области падение против прошлого года составляет 80% — до 227,8 тысячи квадратных метров. В Харьковской — «минус» 67% — до 213,4 тысячи квадратных метров.

Есть регионы, нарастившие объемы жилищного строительства:

В частности, метраж введенного в эксплуатацию жилья увеличился:

в Винницкой области на 28%,

в Полтавской области — на 58,1%,

почти не сократились объемы жилищного строительства в Ивано-Франковской области.

Справка Finance.ua:

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