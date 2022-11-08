Строительство детсада в пригороде Киева: разоблачена схема хищения более 27 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Строительство детсада в пригороде Киева: разоблачена схема хищения более 27 млн грн

Криминал
11
Уведомлены о подозрении 5 участников коррупционной схемы по хищению более 27 млн гривен при строительстве дошкольного учебного заведения в пригороде Киева.
Об этом сообщает САП.
«7 ноября 2022 года САП и НАБУ уведомили о подозрении 5 участников коррупционной схемы по хищению более 27 млн гривен при строительстве дошкольного учебного заведения в пригороде Киева, среди которых бывшие чиновники органов местного самоуправления и руководители частного общества», — говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следствия, в течение декабря 2017 — марта 2018 года должностные лица обеспечили победу в тендере на строительство заранее определенному победителю.
«Несмотря на то, что подрядчик не выполнил часть работ и приобрел материалы по завышенным ценам, ему заплатили. Кроме того, должностные лица заключили с другим подрядчиком договоры на проектные работы, которые уже были выполнены по предварительному соглашению», — информирует САП.
В САП отмечают, что в итоге детский сад так и не построили, а участники преступления на протяжении 2018-2020 годов завладели более 27,3 млн грн средств из бюджета.
«Их действия САП и НАБУ квалифицируют по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.