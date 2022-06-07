Стратег Bloomberg спрогнозировал закрепление Bitcoin в статусе актива для накоплений — Finance.ua

«Это уже должно было случиться. Все активы подвержены риску — от апартаментов в Майами и Торонто до фондового рынка. Все только начинается на фоне самой большой инфляции за последние 40 лет», — заявил специалист.
Стратег ожидает, что первая криптовалюта выйдет из предстоящего кризиса в новом статусе.
«Как только мы пройдем через этот период, Bitcoin станет одним из лучших активов на планете для хранения, как золото и облигации США. Мы возвращаемся к дефляции, а лучший способ ее получить — это резко поднять цены, а затем сбросить», — пояснил он.