Стратег Bloomberg спрогнозировал закрепление Bitcoin в статусе актива для накоплений — Finance.ua
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Стратег Bloomberg спрогнозировал закрепление Bitcoin в статусе актива для накоплений

Сегодня 03:44Финтех и Карты
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Стратег Bloomberg спрогнозировал закрепление Bitcoin в статусе актива для накопленийСтратег Bloomberg спрогнозировал закрепление Bitcoin в статусе актива для накоплений
После предстоящего кризиса Bitcoin станет одним из лучших активов для сбережений наряду с золотом и облигациями.
Об этом в интервью Kitko News заявил старший стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк МакГлоун.
Эксперт ждет «великий откат» в рисковых активах, который напомнит последствия кризиса 2008 или 1987 годов.
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«Это уже должно было случиться. Все активы подвержены риску — от апартаментов в Майами и Торонто до фондового рынка. Все только начинается на фоне самой большой инфляции за последние 40 лет», — заявил специалист.
Стратег ожидает, что первая криптовалюта выйдет из предстоящего кризиса в новом статусе.
«Как только мы пройдем через этот период, Bitcoin станет одним из лучших активов на планете для хранения, как золото и облигации США. Мы возвращаемся к дефляции, а лучший способ ее получить — это резко поднять цены, а затем сбросить», — пояснил он.
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МакГлоун подчеркнул, что Ethereum также стоит рассматривать наряду с первой криптовалютой ввиду формирования на его базе новых сегментов криптовалютного рынка.
«Ethereum революционизирует мир финтеха. Для меня вопрос, что останавливает токенизацию. [...] Это никуда не исчезнет», — объяснил он.

Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2»

По материалам: Forklog
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